【美鷹加息】聯儲局連續第二次加息０﹒７５厘，９月料仍大幅加息

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天的貨幣

政策會議後，一如市場預期，宣布加息０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至２﹒２５至

２﹒５厘，存款準備金餘額利率升至２﹒４厘。

另外，在議息聲明中，當局表示將會繼續減持國債及按揭抵押證券。

聯儲局主席鮑威爾在會後新聞發布會上指出，近期的支出及生產指標已經放緩，消費者開支

明顯已經減慢，部分反映可支配收入減少及緊縮的金融狀況。另外，樓市活動亦轉弱，按揭抵押

利率上升是原因之一。商業固投在首季大幅增長後，似乎亦已在次季下跌。不過，勞動力市場仍

然極度緊絀，職位空缺接近歷史高位，薪酬升幅亦擴大，勞動力需求強勁，但供應仍然低迷。

通脹方面，鮑威爾指通脹率仍然遠高於２％的長期目標，供應受阻範圍較預期大，持續的時

間亦較預期長，商品及服務價格上升壓力廣泛，俄烏戰事推高了汽油及食品價格，進一步加大了

通脹上升壓力。

鮑威爾又指出，當局高度關注高通脹對並制訂的兩大目標構成的風險，並承諾令通脹返回

２％，同時亦會顯著降低資產負債表規模，因為這在於強化貨幣政策立場上擔當重要角色。他又

表示，當局預期未來數月的數據將反映通脹將會下降，並認為持續上調聯邦基金利率目標範圍是

合適的，加息步伐仍然取決於數據及經濟前景，但表示下次會議或仍然適宜大幅加息，但這個決

定仍然取決於現在及之後所得的數據，當局將會繼續在每次會議時才作出決定（而非在會前預告

），並盡可能清楚交換各自的想法。

不過，鮑威爾強調，隨著貨幣政策立場進一步收緊，相信未來的加息步伐將會減慢，而當局

亦會評估持續的政策調整對經濟及通脹的影響，目標是令供求達至平衡，並將通脹帶返２％目標

及令長期通脹預期受控。（ｐｃ）





