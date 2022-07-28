  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2022 16:24

【外圍經濟】土耳其央行將今年底通脹率預測上調至６０﹒４％

　　《經濟通通訊社２８日專訊》土耳其央行在最新公布的季度通脹報告中，將今年底通脹率預
測上調至６０﹒４％，高於４月時估計的４２﹒８％，原因是進口成本及食品價格上升，加上里
拉匯價偏弱的影響。
　　土耳其央行行長Ｓａｈａｐ　Ｋａｖｃｉｏｇｌｕ表示，消費者物價通脹預期在明年底放緩
至１９﹒２％，２０２４年進一步降至８﹒８％。不過，這仍然高於央行設定的５％目標。
（ｐｃ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章FOCUS28/07/2022
【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨　小心熊市蜜糖
人氣文章財經熱話28/07/2022
樓價續跌美猛加息　惟可吼低負債高息地產股
人氣文章財經熱話28/07/2022
【減持潮】科技股頻遭減持　林家亨：現價買美團、騰訊勢坐艇！
人氣文章財經熱話28/07/2022
《午市前瞻》業績期及港匯或拖累8月大市表現 中央難大水救內房
人氣文章中國故事28/07/2022
《京城近觀》培育鑽石也能恒久遠嗎？
人氣文章大行報告28/07/2022
【大行炒D乜】摩通劈碧桂園目標價至$2.5；野村腰斬碧服看$15.1
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金