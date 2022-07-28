【外圍經濟】土耳其央行將今年底通脹率預測上調至６０﹒４％

《經濟通通訊社２８日專訊》土耳其央行在最新公布的季度通脹報告中，將今年底通脹率預

測上調至６０﹒４％，高於４月時估計的４２﹒８％，原因是進口成本及食品價格上升，加上里

拉匯價偏弱的影響。

土耳其央行行長Ｓａｈａｐ Ｋａｖｃｉｏｇｌｕ表示，消費者物價通脹預期在明年底放緩

至１９﹒２％，２０２４年進一步降至８﹒８％。不過，這仍然高於央行設定的５％目標。

（ｐｃ）

