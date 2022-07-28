【美?加息】樓價續跌美猛加息，惟可吼低負債高息地產股

《經濟通通訊社２８日專訊》差估署最新公布樓價指數再跌逾１％，連跌兩個月，上半年累

跌３﹒４％，另美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘，９月仍可能大幅加息，料本港今季不

得不跟隨，不過財爺陳茂波及金管局都大派定心丸，料樓價不會因加息急跌，加上亦有大行看好

個別低負債及可能增派息地產股，普遍高息的地產股今日不見異動，只隨大市偏軟。



＊差估署：６月樓價指數再跌１﹒１４％，上半年累跌３﹒４％＊



差估署昨日公布最新數據顯示，今年６月份私人住宅售價指數報３８０﹒５點，較５月的

３８４﹒９點再跌１﹒１４％，連跌兩個月兼創近４個月最大單月跌幅。今年次季，樓價指數微

跌０﹒２４％，上半年則累跌３﹒４％，而比起去年９月份的歷史高位３９８﹒１點，更累跌

４﹒４２％。



＊利嘉閣：通關成救命稻草，華僑永亨：今年樓價料錄中至高單位數跌幅＊



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，６月份差估署樓價指數主要反映５月中旬至６月上旬市

況，當時美國大幅加息四分三厘，亦碰上疫情略有反彈，導致市場表現審慎，買家入市步伐減慢

下，二手業主需擴大議價空間及減價，導致樓價跌幅加大，預料下次公布的７月份樓價指數有機

會再跌１％左右。受息口趨升困擾，加上疫情反覆及一手新盤低價搶灘，二手市場量價備受衝擊

，不過倘能維持疫情受控，並能加快通關步伐，將成市場的一根救命稻草，下半年樓價料可有較

顯著的反彈空間，否則在缺乏利好因素並適逢本地銀行之後有機會跟隨美國加息下，全年樓價恐

難扭轉微跌格局。

華僑永亨銀行經濟師姜靜則表示，參考過往本港樓價回調周期，現時已出現多個樓市回調條

件，料今年本港樓價將錄得中至高單位數跌幅，但強調現時香港業主的持貨能力及意願更強，因

政府推出多輪措施打擊投機需求，亦有超過一半的業主不需要償還按揭貸款。



＊鮑威爾暗示９月大幅加息仍合適，經絡料拆息持續上升加速銀行加Ｐ＊



另方面，美國聯儲局一如預期宣布加息０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至

２﹒２５至２﹒５厘。聯儲局主席鮑威爾表示，未來的加息幅度仍然取決於數據表現及經濟狀況

，又暗示下次會議（９月）異常地大幅加息可能仍然合適，但隨著進一步大幅加息，之後的加息

步伐將會減慢。因應美國加息，香港金管局宣布，基本利率根據預設公式上調０﹒７５厘至

２﹒７５厘，即時生效。

本港一個月銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）昨升至１﹒３１厘，連升９個交易日，創自

２０２０年４月２７日新高。以現時最新拆息按揭計劃（Ｈ按）為Ｈ＋１﹒３％計算，Ｈ按實際

按息已觸及２﹒５厘封頂水平。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明指，香港銀行體系結餘已迅速減

少至近１６００億元水平，相信無論香港及美國的加息幅度及規模將會更快更急，而一個月

ＨＩＢＯＲ升穿１﹒２厘即Ｈ按封頂位後，第三季有機會挑戰１﹒８厘，或導致銀行加快調升最

優惠利率（Ｐ）的步伐。



＊陳茂波：單靠加息不可能致樓價急跌，余偉文：不擔心樓市調整＊



財政司司長陳茂波表示，在聯匯制度下，美國持續加息，港息無可避免趨升，但相信不太可

能引發類似１９９８年的樓市危機，目前銀行同業拆息（ＨＩＢＯＲ）按揭貸款利率２﹒２厘，

遠低於１９９８年時的９﹒５厘，即使稍為加息，兩者並無可比性。單靠加息亦不太可能導致樓

價急跌，亦要考慮供求及整體經濟形勢等其他因素。本港銀行業流動性現時仍相對充足，香港毋

須跟隨美國的加息幅度及速度，但預計未來數月最優惠利率可能上調。儘管加重了按揭還款人的

負擔，但銀行需要為還款人作壓力測試，現時本港業主持貨能力保持非常穩健，而樓市存有較強

剛性需求，基本面維持韌性，但相關情緒會較低落。

金管局總裁余偉文則指，現時港元短期拆息利率上升速度較中長期為快，隨著港美息差拉闊

，預期相關的港元拆息利率上升的趨勢將會持續或加快。個別銀行早前已上調按揭鎖息上限，隨

著港元拆息向上，本港銀行有可能上調存貸息率包括最優惠利率，市民借貸前，要小心評估利率

風險。不過，他表示不擔心本港樓市會出現調整，因金管局對銀行在還款人能力上有較高要求，

惟呼籲市民為作出按揭貸款的決定作評估。



＊大摩：料下半年一手樓銷售放緩，惟仍看好低負債增派息地產股＊



摩根士丹利近日發表報告指，隨著利率趨升，將利淡本港住宅樓市及高負債的本港地產商，

料本港一手物業於今年下半年銷售會放緩，因在美聯儲局在９月公布議息結果後，港銀或會上調

最優惠利率，今年下半年ＨＩＢＯＲ可能會顯著提升。不過，大摩仍喜好低負債率、租金調整率

較好及派息增長的股份，並最看好寫字樓，其次為零售，最看淡住宅樓市。

大摩又指，本港地產股股息率逾５厘，且多家地產商維持平穩派息，部分資產負債率強勁的

公司更有可能增加派息，包括長實（０１１１３）、信置（０００８３）及太古地產

（０１９７２） ，其中特別推介長實，因其負債較低及本港住宅發展業務佔比較小，同時亦喜

愛恒隆地產（００１０１）及太古地產，長實目標價由６０元升至６５元。另上調新世界發展

（０００１７）評級，由「減持」升至「與大市同步」，料集團出售非核心資產可支持高股息

（７﹒８％）。不過，建議「減持」九倉置業（０１９９７）及恒基地產（０００１２） ，新

地（０００１６）目標價亦由１０３元降至１０２元。



＊美銀：料按揭利率更快上升需求不確定，放寬入境隔離或會提振表現＊



另美銀證券發表最新報告指，在進入今年上半年的盈利公布時間，維持對本港地產發展商不

冷不熱看法，行業估值不昂貴，且普遍有強勁的資產負債表，不過預期按揭利率將於下半年更快

上升的情況下，行業面對需求不確定性。估計一個月ＨＩＢＯＲ於今年底將升至３﹒１％，高於

早前預測的２﹒５％，明年底進一步上升至３﹒３５％。

美銀證券又指，根據調查，本港寫字樓市場仍面對「去中心化」問題，而零售物業市場表現

依然取決於與內地通關的時間。不過，若如本地傳媒報道香港或於１１月明顯放寬甚至取消海外

入境隔離措施，行業表現或會有提振，其中喜好有強勁資產負債表的企業（最好有股票回購支持

）如長實，予長實及嘉里建設（００６８３）「買入」評級，目標價分別為６４元及２５元；予

新地、信置及新世界「中性」評級，目標價分別為１００元、１２元及３０﹒５元；予恒地「跑

輸大市」評級，目標價２５元。



＊林家亨：加息醞釀多時新樓剛需仍在，料地產股股價貼近大市＊



今日《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》節目請來國農證券董事總經理林家亨，他指香港第

三季有機會跟隨美國加息，已經過了５、６個月美國加息期，香港跟加些少正常，如果不再加息

彌補息差擴闊，港匯會承受很大壓力。不過，料地產股股價不會調整得更深，因加息消息已醞釀

半年，而移民潮只會令二手樓價受壓，新樓樓價近兩三個月不見太大下跌空間，因新屋剛需仍在

，對地產商收益料不會有太大影響，未來半年股價走勢料貼近大市。而加息會令人聯想到地產股

財務能力，其中新地完全不需擔心，如揀龍頭，新地可視為優質地產股。

地產股今日普遍隨大市向下，惟跌幅不大，最多跌逾１％，其中特別獲大行看好的長實只偏

軟。



部分地產股今日上午表現

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股份（編號） 半日收市價（元） 變幅

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九倉置業（０１９９７） ３４﹒４０ 跌１﹒８５％

新世界（０００１７） ２６﹒１０ 跌１﹒３２％

恒基地產（０００１２） ２７﹒１５ 跌１﹒０９％

嘉里建設（００６８３） １９﹒１０ 跌１﹒０４％

太古地產（０１９７２） １８﹒５８ 跌０﹒９６％

新地（０００１６） ９２﹒１０ 跌０﹒８１％

長實（０１１１３） ５５﹒４５ 跌０﹒３６％

恒隆地產（００１０１） １４﹒３０ 跌０﹒１４％

信和置業（０００８３） １１﹒７０ 升０﹒５２％

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撰文：經濟通市場組、採訪組 整理：李崇偉

