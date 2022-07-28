【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買中海油沽中移動

《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開３５點，報２０７０５點。最高升１０２點報

２０７７２點，最低跌１３６點報２０５３３點。恒指收報２０６２２點，跌４７點或

０﹒２３％。

按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，減少１９﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）、華能國際電力股份

（００９０２）；淨賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生

物（０２２６９）。

主板成交９０１﹒９１億元增加３﹒４％。其中港股通成交１８０﹒６億元，佔總成交

２０％。



＊推動國內油氣增產保供應對外部不確定性＊



國家能源局提出要大力推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資。國家能源局

召開２０２２年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會。會議上提到，牢牢守住油氣戰略安全底

線，以國內油氣增產保供的確定性，應對外部環境的不確定性。要大力推動油氣相關規劃落地實

施，以更大力度增加上游投資，保障經濟運行和民生需求。

中國海洋石油升１﹒６１％報１０﹒１元，北水淨買入２﹒２億元；李寧升０﹒４５％報

６６﹒４元，北水淨買入１﹒４億元；華能國際電力股份升３﹒５５％報３﹒７９元，北水淨買

入１﹒１億元。

中國移動跌０﹒７１％報４９﹒２５元，北水淨賣出３﹒３億元；美團跌１﹒１％報１８８

元，北水淨賣出１﹒７億元；藥明生物跌１﹒０９％報７６﹒９５元，北水淨賣出１﹒４億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ２﹒１８

李寧 （０２３３１） １﹒３８

華能國際電力股份 （００９０２） １﹒０５

青島啤酒股份 （００１６８） ０﹒７６

碧桂園 （０２００７） ０﹒７０

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國移動 （００９４１） －３﹒３２

美團 （０３６９０） －１﹒６８

藥明生物 （０２２６９） －１﹒４０

吉利汽車 （００１７５） －１﹒２９

新東方在綫 （０１７９７） －１﹒０５

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