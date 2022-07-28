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28/07/2022 17:43

【北水炒Ｄ乜】淨流入１１﹒６億人幣，買中海油沽中移動

　　《經濟通通訊社２８日專訊》今日恒指高開３５點，報２０７０５點。最高升１０２點報
２０７７２點，最低跌１３６點報２０５３３點。恒指收報２０６２２點，跌４７點或
０﹒２３％。
　　按額度計算，北水全日淨流入１１﹒６億元人民幣，減少１９﹒８％。北水淨買入最多的個
股依次是中國海洋石油（００８８３）、李寧（０２３３１）、華能國際電力股份
（００９０２）；淨賣出最多的依次是中國移動（００９４１）、美團（０３６９０）、藥明生
物（０２２６９）。
　　主板成交９０１﹒９１億元增加３﹒４％。其中港股通成交１８０﹒６億元，佔總成交
２０％。
　
＊推動國內油氣增產保供應對外部不確定性＊
　
　　國家能源局提出要大力推動油氣相關規劃落地實施，以更大力度增加上游投資。國家能源局
召開２０２２年大力提升油氣勘探開發力度工作推進會。會議上提到，牢牢守住油氣戰略安全底
線，以國內油氣增產保供的確定性，應對外部環境的不確定性。要大力推動油氣相關規劃落地實
施，以更大力度增加上游投資，保障經濟運行和民生需求。
　　中國海洋石油升１﹒６１％報１０﹒１元，北水淨買入２﹒２億元；李寧升０﹒４５％報
６６﹒４元，北水淨買入１﹒４億元；華能國際電力股份升３﹒５５％報３﹒７９元，北水淨買
入１﹒１億元。
　　中國移動跌０﹒７１％報４９﹒２５元，北水淨賣出３﹒３億元；美團跌１﹒１％報１８８
元，北水淨賣出１﹒７億元；藥明生物跌１﹒０９％報７６﹒９５元，北水淨賣出１﹒４億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　　　（００８８３）　　　　　　２﹒１８
　　李寧　　　　　　　（０２３３１）　　　　　　１﹒３８
　　華能國際電力股份　（００９０２）　　　　　　１﹒０５
　　青島啤酒股份　　　（００１６８）　　　　　　０﹒７６
　　碧桂園　　　　　　（０２００７）　　　　　　０﹒７０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國移動　　（００９４１）　　　　　－３﹒３２
　　美團　　　　（０３６９０）　　　　　－１﹒６８
　　藥明生物　　（０２２６９）　　　　　－１﹒４０
　　吉利汽車　　（００１７５）　　　　　－１﹒２９
　　新東方在綫　（０１７９７）　　　　　－１﹒０５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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