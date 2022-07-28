  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2022 10:03

【美鷹加息】余偉文料美國持續加息，未來外匯基金將加強防禦性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布再次加息０﹒７５厘
，聯邦基金利率目標區間，上調到２﹒２５至２﹒５厘，符合預期，並將按計劃在９月加快縮表
，每月縮減規模增至９５０億美元。
　
＊美國將持續加息，暫未見大量資金外流＊
　
　　金管局總裁余偉文表示，美聯儲加息符合市場預期，其後的指引不會如過往般具前瞻性，認
為往後加息會有比較大的不穩定性，預期美國將會持續加息。他指美國加息周期，不會影響香港
貨幣金融市埸穩定，現時貨幣金融市場穩定有序運作。
　　他指出，現時未見大量資金外流現象，在聯匯的設計下，隨著美國加息，港美息差拉闊，導
致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當觸及７﹒８５弱方兌換保證，局方便會買
港元沽美元，使港息上升，減低套息交易誘因，當中自然會有港元流出資金體系，屬設計及預期
之內，認為市場對此有充分的理解，又指本地銀行總存款在上半年錄得升幅。
　
＊港元拆息升勢加快，不擔心樓市出現調整＊
　
　　他續指，現時港元短期拆息利率上升速度較中長期為快，隨著港美息差拉闊，預期相關的港
元拆息利率上升的趨勢將會持續或加快。對於本港樓市，他表示，不擔心本港樓市會出現調整，
因金管局對銀行在還款人能力上有較高要求，惟呼籲市民為作出按揭貸款的決定作評估。
　
＊外匯基金加強防禦性，將增持現金降債券年期＊
　
　　對於外匯基金投資表現，他表示，上半年相關投資環境很艱難，不同資產類別也在下跌，儘
管上半年不少市場都有調整，「往後市場走向唔容易睇」，未來外匯基金將加強防禦性，短期內
將增持現金，並降低投資債券的年期。在中長期方面，將作多元化投資，又指其「長期增長組合
」的表現較公開市場優勝，建議市民留意外匯基金的中長期表現。
　　對於首季本港銀行特定分類貸款比率錄得升幅，他指出，與樓市或按揭貸款問題無關，而是
主要和內地相關貸款有關，由於內地部分房企出現資金困難，相關的特定分類貸款比率或再微升
。（ｂｎ）

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning28/07/2022
林家亨料本港季內加息　滙控49元可吼
人氣文章財經熱話28/07/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，以太幣大漲
人氣文章中國故事27/07/2022
《神州經脈》6月工業企業利潤轉增　習拜或周四通話　滬綜指悶跌
人氣文章財經熱話27/07/2022
續受困美退市風險中概股受壓　阿里遭大股東減持險守100元關
人氣文章FOCUS27/07/2022
【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜　財報季一關鍵詞放閃
人氣文章財經熱話27/07/2022
碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價　大行唱淡房產基金　內房物管齊急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金