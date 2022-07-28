【美鷹加息】余偉文料美國持續加息，未來外匯基金將加強防禦性

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局結束一連兩日議息會議，宣布再次加息０﹒７５厘

，聯邦基金利率目標區間，上調到２﹒２５至２﹒５厘，符合預期，並將按計劃在９月加快縮表

，每月縮減規模增至９５０億美元。



＊美國將持續加息，暫未見大量資金外流＊



金管局總裁余偉文表示，美聯儲加息符合市場預期，其後的指引不會如過往般具前瞻性，認

為往後加息會有比較大的不穩定性，預期美國將會持續加息。他指美國加息周期，不會影響香港

貨幣金融市埸穩定，現時貨幣金融市場穩定有序運作。

他指出，現時未見大量資金外流現象，在聯匯的設計下，隨著美國加息，港美息差拉闊，導

致市場有進行套息交易的誘因，資金便會流出港元，當觸及７﹒８５弱方兌換保證，局方便會買

港元沽美元，使港息上升，減低套息交易誘因，當中自然會有港元流出資金體系，屬設計及預期

之內，認為市場對此有充分的理解，又指本地銀行總存款在上半年錄得升幅。



＊港元拆息升勢加快，不擔心樓市出現調整＊



他續指，現時港元短期拆息利率上升速度較中長期為快，隨著港美息差拉闊，預期相關的港

元拆息利率上升的趨勢將會持續或加快。對於本港樓市，他表示，不擔心本港樓市會出現調整，

因金管局對銀行在還款人能力上有較高要求，惟呼籲市民為作出按揭貸款的決定作評估。



＊外匯基金加強防禦性，將增持現金降債券年期＊



對於外匯基金投資表現，他表示，上半年相關投資環境很艱難，不同資產類別也在下跌，儘

管上半年不少市場都有調整，「往後市場走向唔容易睇」，未來外匯基金將加強防禦性，短期內

將增持現金，並降低投資債券的年期。在中長期方面，將作多元化投資，又指其「長期增長組合

」的表現較公開市場優勝，建議市民留意外匯基金的中長期表現。

對於首季本港銀行特定分類貸款比率錄得升幅，他指出，與樓市或按揭貸款問題無關，而是

主要和內地相關貸款有關，由於內地部分房企出現資金困難，相關的特定分類貸款比率或再微升

。（ｂｎ）

