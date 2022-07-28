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即市新聞

28/07/2022 10:39

【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調，有能力應對外來衝擊

　　《經濟通通訊社２８日專訊》財政司司長陳茂波表示，預期隨著下半年外圍經濟環境轉差，
將會影響內地對先進經濟體的出口，也會影響香港出口，又指推動香港經濟增長有三頭馬車，包
括出口、消費及投資。在消費方面，若疫情能大致受控，而８月將有消費券推出，相信對消費將
有一定提振作用，預期在疫情平穩的情況下，下半年經濟表現將較上半年為好，而全年經濟增長
則無可避免地略為向下調整。
　
＊一個半月內加息１﹒５厘，為４１年來首次＊
　
　　美國聯儲局宣布再次加息０﹒７５厘，聯邦基金利率目標區間上調到２﹒２５至２﹒５厘。
他表示，雖然美國加息速度符合市場預期，但在一個半月內加息１﹒５厘，是４１年來第一次，
也是近３０年來很少見，而美國經濟動力減弱，將會牽動全球資金流向，以致資產價格改變，部
分基本面較弱的經濟體將受到較大壓力。
　　他續指，外圍情況環境持續轉差，將繼續拖累香港的出口表現，雖然內地經濟會進一步改善
，但能否完全抵銷先進經濟體經濟轉弱所帶來的影響，目前來說是未能確定。
　
＊持續加息致資金成本升，影響消費情緒投資信心＊
　
　　他提及，對於部分企業而言，疫情已對其造成打擊，持續加息也會增加其成本，而資產價格
波動也會影響本地消費情緒及投資信心，但強調香港經濟基本面穩固，經常帳長期錄得盈餘，財
政儲備豐厚，外匯儲備龐大，絕對有能力應對外來任何衝擊，本港金融體系成熟穩健，能夠處理
大量資金進出，儘管美國過去大力收緊貨幣政策，香港金融市場一直運作暢順有序，沒出現任何
混亂情況。（ｂｎ）
　
　

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