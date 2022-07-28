【美鷹加息】匯豐維持最優惠利率５厘不變

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局一如市場預期再加息０﹒７５厘，匯豐銀行宣布，
維持最優惠利率５厘不變。
匯豐給予港元儲蓄存款戶口的利率維持不變，戶口結餘５０００元或以上的年利率均為
０﹒００１厘；５０００元以下維持零息。另外，匯豐全面理財總值達１００萬元及以上的額外
年利率維持０﹒００１厘。（ｂｉ）
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