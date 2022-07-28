【恒大困局】恒大放售灣仔中國恒大中心全幢，長實確認已入標

《經濟通通訊社２８日專訊》消息指恒大（０３３３３）正在標售的灣仔中國恒大中心全幢

商廈，今日截標。長實（０１１１３）確認已入標中國恒大中心項目。

據報該項目估值約９０億元，低於去年越秀地產（００１２３）洽購作價約１０５億元約

１４﹒２８％，並低於２０１５年以１２５億元向華人置業（００１２７）買入的價格約２８％

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