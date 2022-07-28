【地皮截標】港鐵東涌配電站項目至少收５份標書，信置恒地入標

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）東涌牽引配電站物業發展項目已於今天下

午２時截標，最少收到５份標書，包括南豐、信置（０００８３）、恒地（０００１２）等。

該地皮鄰近東涌指標屋苑映灣園，住宅樓面面積上限約９４萬平方呎，市場估值介乎

３５﹒４８億至５５﹒４億元，每呎樓面地價３５００元至５９００元。（ｂｉ）

