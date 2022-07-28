【企業盈警】ＳＨＡＮＧＨＡＩ　ＧＲＯＷＴＨ料中期虧損擴大

《經濟通通訊社２８日專訊》ＳＨＡＮＧＨＡＩ ＧＲＯＷＴＨ（００７７０）公布，集團
預期截至２０２２年６月３０日止六個月將會錄得未經審核虧損淨額約６１萬美元，相比
２０２１年同期錄得虧損淨額約３２萬美元。
虧損增加乃主要由於按公平值計入損益之金融資產的淨虧損及公平值變動未足以抵扣截至
２０２２年６月３０日止六個月之營運成本所致。（ｃｗ）
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