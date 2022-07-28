【恒大困局】傳恒大放售灣仔中國恒大中心全幢；估值降至９０億元

《經濟通通訊社２８日專訊》據《香港經濟日報》引述知情人士報道，恒大（０３３３３）

正在標售的灣仔中國恒大中心全幢商廈，今日截標。項目估值約９０億元，低於去年越秀地產

（００１２３）洽購作價約１０５億元約１４﹒２８％，並低於２０１５年以１２５億元向華人

置業（００１２７）買入的價格約２８％。（ｓｌ）

