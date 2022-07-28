【美鷹加息】澳門貼現窗基本利率升至２﹒７５％

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門金融管理局今日把貼現窗基本利率調升７５個基點至
２﹒７５厘。
鑑於澳門元與港元掛勾，兩地政策性息率變動必須基本一致，以維持港澳聯繫匯率制度的有
效運作。因此澳門金管局跟隨香港金管局同步調整其基本利率。
在港元與美元掛勾的聯繫匯率制度下，香港相關的利率調整是基於美國聯邦儲備局在７月
２７日（美國時間）調升聯邦基金利率目標區間７５個基點所致。（ｃｌ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|中國故事28/07/2022
《京城近觀》培育鑽石也能恒久遠嗎？
|大行報告28/07/2022
【大行炒D乜】摩通劈碧桂園目標價至$2.5；野村腰斬碧服看$15.1
|開市Good Morning28/07/2022
林家亨料本港季內加息 滙控49元可吼
|財經熱話28/07/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，以太幣大漲
|中國故事27/07/2022
《神州經脈》6月工業企業利潤轉增 習拜或周四通話 滬綜指悶跌
|財經熱話27/07/2022
續受困美退市風險中概股受壓 阿里遭大股東減持險守100元關
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰