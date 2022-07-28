【美鷹加息】澳門貼現窗基本利率升至２﹒７５％

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門金融管理局今日把貼現窗基本利率調升７５個基點至

２﹒７５厘。

鑑於澳門元與港元掛勾，兩地政策性息率變動必須基本一致，以維持港澳聯繫匯率制度的有

效運作。因此澳門金管局跟隨香港金管局同步調整其基本利率。

在港元與美元掛勾的聯繫匯率制度下，香港相關的利率調整是基於美國聯邦儲備局在７月

２７日（美國時間）調升聯邦基金利率目標區間７５個基點所致。（ｃｌ）





