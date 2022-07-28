【夜期時段】８月期指最新報２０５６５點，跌３９點，低水５８點

《經濟通通訊社２８日專訊》是日期指結算，８月期指在夜期時段開市報２０５８２點，跌

２２點，低水４１點，最新報２０５６５點，跌３９點，低水５８點，合約成交１３７張。

８月國指期貨在夜期時段開市報７０９１點，跌１點，高水８點，最新報７０７４點，跌

１８點，低水９點，合約成交１６０張。

