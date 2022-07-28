【香港政情】葉劉視察坪洲，倡研究校區及將戲院改建成安老院舍等

《經濟通通訊社２８日專訊》行政會議召集人葉劉淑儀昨日到坪洲視察，並於晚上在社交媒

體發文。

葉劉淑儀表示，近日趁著立法會大會休會，加上獲坪洲鄉事委員會主席暨離島區議會當然委

員黃漢權的邀請，因此與一眾黨友到坪洲視察，拜訪一眾委員及會見市民。她指，在會上聆聽委

員反映坪洲校區的問題。她指，坪洲的地理位置接近港島，但其校網在多年來卻納入東涌地區，

學生在升中後需先前往愉景灣，再轉車前往東涌中學上課，變相增加學童上課時間及交通費，認

為相關問題值得研究及跟進。

她又指，委員關心明日大嶼項目的進展，並不反對明日大嶼項目，惟擔心填海範圍與坪洲距

離太近，坪洲與人工島之間變成一條極為狹窄的水道。其中一位委員建議，將來在進行明日大嶼

項目時，能興建一條跨島大橋接駁坪洲至人工島。她則表示，如政府決定興建超過２０００公頃

的龐大人工島，應仔細考慮清楚如何完善整個項目的交通配套，讓坪洲及其他離島居民出入更方

便。

她續表示，收到年屆９０歲的劉婆婆求助，指她一直居住由鐵皮興建而成的牌照屋，由於鐵

皮屋已極為殘舊，於是她便花１０多萬聘請工匠修補，但不知道修補過程需要申請改變用途，結

果被取消其鐵皮屋牌照。葉劉淑儀認為，政府處事不應只循冷冰冰的程序，面對如此苦況的長者

應格外開恩。她又承諾會盡力跟進，了解個案能否酌情處理。

她認為，小島適合興建安老院舍，又提到如今已荒廢多年的坪洲戲院佔地甚廣，認為應該用

作興建安老院舍或活化作為社區設施，讓更多居民受惠。（ｓｌ）

