【地皮截標】港鐵東涌配電站項目暫收２份標書，南豐獨資入標

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）東涌配電站項目將於今日下午兩時截標，
據悉，截至上午１１時４０分，暫接獲２份標書，其中，南豐集團獨資入標。
地皮鄰近東涌指標屋苑映灣園，住宅樓面面積上限約９４萬平方呎，市場估值介乎
３５﹒４８億至５５﹒４億元，每呎樓面地價３５００元至５９００元。（ｓｌ）
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