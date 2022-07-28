【地皮截標】港鐵（６６）：東涌配電站項目共收到５份標書

《經濟通通訊社２８日專訊》港鐵（０００６６）公布，東涌牽引配電站物業發展項目共收

到５份標書文件，包括南豐、信置（０００８３）、恒地（０００１２）等。港鐵指，將詳細考

慮收到的標書文件，並於稍後公布招標結果。

該地皮鄰近東涌指標屋苑映灣園，住宅樓面面積上限約９４萬平方呎，市場估值介乎

３５﹒４８億至５５﹒４億元，每呎樓面地價３５００元至５９００元。（ｓｌ）

