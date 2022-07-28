【美鷹加息】經絡料港加息條件逐漸形成，今季尾或調升最優惠利率

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局宣布再加息０﹒７５厘，聯邦基金利率由１﹒５厘

至１﹒７５厘，提升至介乎２﹒２５厘至２﹒５厘，是次已是年內連續４次加息，合共已加

２﹒２５厘。另一方面，縮減資產負債表將繼續維持每月４７５億美元，並於９月份增至每月

９５０億美元。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明預料，短期內美國加息仍會持續，年底前聯邦基

金利率有機會升穿３厘水平。

香港方面，匯豐銀行宣布維持最優惠利率（Ｐ）不變。他認為，香港調升Ｐ基本上需附合以

下３項條件，第一：一個月ＨＩＢＯＲ較長時間維持於１﹒８厘以上，銀行加息壓力增加；第二

：套息交易持續，銀行結餘下跌至１０００億元附近水平，第三：港美息口差距進一步擴寬，在

聯繫匯率制度下港有壓力跟隨。料香港加息條件已逐漸形成，下次９月份美聯儲議息將成關鍵，

香港銀行有可能於今季尾調升Ｐ，預計幅度約為０﹒２５厘左右。

他表示，若年底前Ｐ增加半厘，每月供款比現時封頂位增千多元，對供樓人士負擔未算有太

大影響。事實上，近十年經絡按揭息率指數（ＭＭＩ）的平均息率為１﹒９１厘、２０００年代

的平均息率為３﹒７９厘、１９９０年代的平均息率為９﹒８厘，而近３０年的平均息率為

４﹒９２厘，可見現時的按息水平屬超低息水平，加息令利率步向正常化。不過，在加息周期期

間，供樓利息開支及壓力測試將有所增加，有意置業人士要避免借到盡，衡量自身負擔能力才入

市。（ｂｎ）

