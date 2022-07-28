【企業盈警】中國資源交通料全年虧損淨額將增加多於１倍

《經濟通通訊社２８日專訊》中國資源交通（００２６９）公布，預期截至２０２２年３月
３１日止年度，與去年同期之虧損淨額相比，錄得的虧損淨額將增加多於１００％。
主要由於集團高速公路營運下之特許權無形資產及相關物業、廠房及設備之減值虧損顯著增
加所致，而截至２０２１年３月３１日止年度並無錄得任何高速公路營運下有關特許權無形資產
及相關物業、廠房及設備之減值虧。（ｂｎ）
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