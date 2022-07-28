【美鷹加息】尚渤：衰退憂慮緩加息步伐，港元或將不止與美元掛勾

《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局再次加息０﹒７５厘，聯邦基金利率目標區間上調

到２﹒２５至２﹒５厘，符合市場預期，並將按計劃在９月加快縮表，每月縮減規模增至９５０

億美元。

尚渤投資管理公司總裁兼首席執行官Ｊａｓｏｎ Ｂｒａｄｙ表示，雖然目前聯邦基金利率

看似接近公允價值，但仍存在相當大的極端風險（Ｔａｉｌ Ｒｉｓｋ），包括無法控制通脹和

通脹預期將導致利率快速上升，及深度衰退很可能引發強勁的利率反彈。他指出，大多數市場的

息差已回升至平均水平之上，並創造了更廣泛的投資機會，但鑑於增長放緩和各國央行仍然鷹派

，經濟下行風險仍然存在，預期市場對經濟衰退的憂慮將拖慢加息步伐。



＊港元未來或與美元、人幣等一籃子貨幣掛勾＊



對於香港金管局因應美國加息，將基本利率根據預設公式上調０﹒７５厘至２﹒７５厘，董

事總經理兼基金經理王磊指對此並不意外，認為這令香港本地傳統產業如地產等的融資成本上升

。他個人認為，本港經濟持續融入國家發展，內地經濟帶來的影響較美國或其他經濟體為大，未

來港元有機會將不單與美元掛勾，而是與包括美元、人民幣等一籃子貨幣掛勾，但由於聯繫匯率

制度被寫入基本法，相信聯匯不會是一時三刻便能改變的事。



＊下半年為投資中國絕佳機會，期待二十大釋政策紅利＊



王磊表示，中國的防疫措施較此前更為靈活和放鬆，認為疫情對中國經濟的影響正在好轉，

特別是供應鏈生產現趨於復常。而中國經濟已跌入谷底，預料中共即將召開的二十大或將公布各

種刺激措施以重啟經濟，預計今年下半年將出現良好復甦，將有助於中國全年實現４％左右的

ＧＤＰ增長，認為下半年將是投資中國市場的絕佳機會。

王磊稱，近期人民幣疲軟反映了美國與中國利差的變化，雖然人民幣疲軟有助於出口，但也

增加了進口通脹風險。他又指，中國製造業在過去１０年正向高價值產品轉型，與日本形成競爭

，認為中國當局必然會密切關注人民幣兌日元的匯價，以確保中國產品在環球市場上具有競爭力

。



＊加息周期避免集中投資美股，籲關注中國新能源板塊＊



王磊指出，從１９８７至２０１８年共經歷５個美聯儲的緊縮周期，期間在全球股票市場中

，日本的表現最為強勁，其次是新興市場、國際已發展市場、歐洲，表現最差的是美國。他認為

，在資本市場風險高企時，組合的多元化至為重要，建議避免過份集中投資於美國股市，尤其是

美國的龍頭企業，而國際市場的估值相較美股更為便宜。

他又稱，歐洲的能源危機將加速環球可再生能源發展，而在此領域中國一直處於領先地位，

因此建議關注中國新能源板塊。（ａｃ）

