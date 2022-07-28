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28/07/2022 12:05

【美鷹加息】尚渤：衰退憂慮緩加息步伐，港元或將不止與美元掛勾

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國聯儲局再次加息０﹒７５厘，聯邦基金利率目標區間上調
到２﹒２５至２﹒５厘，符合市場預期，並將按計劃在９月加快縮表，每月縮減規模增至９５０
億美元。
　　尚渤投資管理公司總裁兼首席執行官Ｊａｓｏｎ　Ｂｒａｄｙ表示，雖然目前聯邦基金利率
看似接近公允價值，但仍存在相當大的極端風險（Ｔａｉｌ　Ｒｉｓｋ），包括無法控制通脹和
通脹預期將導致利率快速上升，及深度衰退很可能引發強勁的利率反彈。他指出，大多數市場的
息差已回升至平均水平之上，並創造了更廣泛的投資機會，但鑑於增長放緩和各國央行仍然鷹派
，經濟下行風險仍然存在，預期市場對經濟衰退的憂慮將拖慢加息步伐。
　
＊港元未來或與美元、人幣等一籃子貨幣掛勾＊
　
　　對於香港金管局因應美國加息，將基本利率根據預設公式上調０﹒７５厘至２﹒７５厘，董
事總經理兼基金經理王磊指對此並不意外，認為這令香港本地傳統產業如地產等的融資成本上升
。他個人認為，本港經濟持續融入國家發展，內地經濟帶來的影響較美國或其他經濟體為大，未
來港元有機會將不單與美元掛勾，而是與包括美元、人民幣等一籃子貨幣掛勾，但由於聯繫匯率
制度被寫入基本法，相信聯匯不會是一時三刻便能改變的事。
　
＊下半年為投資中國絕佳機會，期待二十大釋政策紅利＊
　
　　王磊表示，中國的防疫措施較此前更為靈活和放鬆，認為疫情對中國經濟的影響正在好轉，
特別是供應鏈生產現趨於復常。而中國經濟已跌入谷底，預料中共即將召開的二十大或將公布各
種刺激措施以重啟經濟，預計今年下半年將出現良好復甦，將有助於中國全年實現４％左右的
ＧＤＰ增長，認為下半年將是投資中國市場的絕佳機會。
　　王磊稱，近期人民幣疲軟反映了美國與中國利差的變化，雖然人民幣疲軟有助於出口，但也
增加了進口通脹風險。他又指，中國製造業在過去１０年正向高價值產品轉型，與日本形成競爭
，認為中國當局必然會密切關注人民幣兌日元的匯價，以確保中國產品在環球市場上具有競爭力

　
＊加息周期避免集中投資美股，籲關注中國新能源板塊＊
　
　　王磊指出，從１９８７至２０１８年共經歷５個美聯儲的緊縮周期，期間在全球股票市場中
，日本的表現最為強勁，其次是新興市場、國際已發展市場、歐洲，表現最差的是美國。他認為
，在資本市場風險高企時，組合的多元化至為重要，建議避免過份集中投資於美國股市，尤其是
美國的龍頭企業，而國際市場的估值相較美股更為便宜。
　　他又稱，歐洲的能源危機將加速環球可再生能源發展，而在此領域中國一直處於領先地位，
因此建議關注中國新能源板塊。（ａｃ）

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