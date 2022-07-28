【國安立法】補習老師扯國旗丟垃圾桶囚４個月，官斥悔意流於表面

《經濟通通訊社２８日專訊》２３歲兼職補習老師涉嫌於去年７月１日，在黃大仙扯掉３支

國旗並扔入垃圾桶，早前被裁定一項侮辱國旗罪罪成，今於九龍城裁判法院被判囚４個月。裁判

官莫子聰指，本案發生於慶祝回歸之日，被告行為或會引起對國旗持不同意見的人士之間的衝突

，更反映了他對國旗的輕蔑、污衊、嘲弄及鄙視，令其罪責顯得嚴重，而且其求情信亦反映其悔

意流於表面，認為即時監禁無可避免。

被告彭子健，被指於２０２１年７月１日，在黃大仙毓華街與毓華里交界公開及故意以玷污

方式侮辱３幅國旗。辯方今引述勞教中心報告指，被告在２０２０年扭傷腰部，不適宜判入勞教

中心。被告就案件對家人深感悔疚，其家人亦會支持及陪伴他。因被告欲赴海外求學，望法庭輕

判以讓被告的人生重回正軌。

莫官判刑時指，被告經審訊後被定罪，沒有減刑空間，加上其自撰的求情信只稱從今以後會

明白和尊重國旗的重要性，並未承認罪責，悔意流於表面。本案發生之時正值慶回歸，涉案國旗

亦非屬於被告，從行車紀錄儀顯示，他將國旗一手從旗桿拔下，再把它「揸埋一嚿」後掟入垃圾

桶，其行為反映輕蔑、污衊、惡意、嘲弄及鄙視。上述因素顯得被告罪責嚴重，即使他沒有案底

，即時監禁依然無可避免，參考案例後判４個月監禁。（ｈｙ）（ｚｚ）

