【香港政情】李家超：生於斯長於斯，香港回歸後不再是漂泊的浮萍

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超出席一個學習國家主席習近平「七一講話」的

論壇致辭時表示，自己「生於斯、長於斯」，能在香港特區成立２５周年的歷史時刻就任行政長

官，深感自豪，亦深知責任重大。

李家超形容香港回歸後不再是「漂泊的浮萍」，不論香港經歷甚麼逆境，都得到中央政府的

支持和鼓勵。（ｈｙ）

