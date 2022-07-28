【香港政情】李家超：生於斯長於斯，香港回歸後不再是漂泊的浮萍

《經濟通通訊社２８日專訊》行政長官李家超出席一個學習國家主席習近平「七一講話」的
論壇致辭時表示，自己「生於斯、長於斯」，能在香港特區成立２５周年的歷史時刻就任行政長
官，深感自豪，亦深知責任重大。
李家超形容香港回歸後不再是「漂泊的浮萍」，不論香港經歷甚麼逆境，都得到中央政府的
支持和鼓勵。（ｈｙ）
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