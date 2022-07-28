【新冠肺炎】本港新增４８８６宗確診，本地個案４６３８宗

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

４８８６宗確診，包括４６３８宗本地個案，當中１７８６宗核酸檢測陽性，２８５２宗快測經

覆檢陽性，另有２４８宗輸入個案，當中１０２宗在機場發現，１２５宗在檢疫酒店發現，２１

宗離開檢疫酒店後確診。

輸入個案來自４４個地方，６個地方有１０宗或以上個案，４２宗來自英國，２６宗來自菲

律賓，２２宗來自美國，２０宗來自泰國，１９宗來自新加坡和１５宗來自印度。



＊新增５宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，新增５宗死亡個案，涉３男２

女，年齡介乎５６至１００歲，２位來自院舍，１位打２針，２位打３針，２位無打針。死者包

括６８歲男患者，已打３針，患乙型肝炎曾做肝臟移植，有腎衰竭，７月２２日暈倒入院，昨日

離世；８８歲女患者，有糖尿病、高血壓，曾中風，跌倒入院延至昨日不治；５６歲男患者，有

血壓高、糖尿病、中風，無自理能力，７月初發燒入院，肺部惡化，須用呼吸機，延至昨日不治

；１００歲女患者，有糖尿病、高血壓，心臟病、柏金遜，發燒入院後情況惡化，昨日不治；最

後一名死者有嚴重肺病，７月２７日暈倒後不治，死者被發現新冠呈陽性，將交由死因庭調查。



＊新增５間院舍爆疫＊



張竹君指，新增５間安老院舍爆疫，包括頤和園護老中心、博愛醫院賽馬會護理安老院、香

港路德會社會服務處路德會梁季彝夫人安老院和保良局壬午年耆樂居等。（ｈｙ）

