【新冠肺炎】２２個月大女嬰懷疑腦病變，曾有抽搐目前情況危殆

《經濟通通訊社２８日專訊》抗疫專家顧問團成員劉宇隆表示，２２個月大女嬰懷疑確診新

冠病毒，居於離島，昨日傍晚發燒、咳嗽、打冷顫，曾有抽搐，送往長洲聖約翰救傷隊醫療機構

，發現情況危急，由飛行服務隊送往東區醫院，情況危殆，現需要以呼吸機協助呼吸，及使用強

心藥。

劉宇隆表示，該女嬰懷疑出現腦病變或腦炎，暫時未知女嬰感染那一種病毒株，不過女嬰病

毒量高，稍後將進行病毒分析。由於入院未夠２４小時，院方正為其作診斷包括腦電波及電腦掃

瞄等，發現有嚴重的腦水腫等。他表示，腦炎是腦發炎，表徵包括發燒、神情呆滯，出現抽搐等

，他提醒家長如現５至１０分鐘抽搐應盡快求醫。劉宇隆又指，女嬰姐姐昨日的快測呈陽性，懷

疑在家傳染因而染疫。



＊專家委員會將討論兒童疫苗接種安排＊



專家委員會將討論兒童接種疫苗安排，劉宇隆表示，美國、以色列已通過６個月大嬰兒至５

歲兒童接種稀釋版復必泰疫苗，科興疫苗已有６個月至１８歲的第三期數據，他認為本港兩款疫

苗對３歲以下兒童安全，強調能為兒童提供保護力，將加強解說，讓家長為３歲以下的兒童選擇

是否接種疫苗。（ｈｙ）

