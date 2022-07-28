【新冠肺炎】學校呈報４０９宗確診，７間學校個別班級須停課一周

《經濟通通訊社２８日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，學校呈報

４０９宗確診，分別來自３１５間學校，涉３３０名學生及７９名教職員，過去七日有１９７間

學校有兩宗以上確診個案。

當局建議７間學校個別班級須停課一周，涉聖公會聖約瑟堂幼稚園、明愛樂進學校、靈糧堂

秀德小學、明愛樂義學校明智班、南亞路德會沐恩中學、深水埗官立小學及東華三院羅裕積小學

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