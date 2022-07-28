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28/07/2022 17:05

【新冠肺炎】公院８月１日更新探訪要求，須持４８小時內核酸陰性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，
公立醫院８月１日起更新探訪要求，探訪人士必須持有４８小時內的核酸檢測陰性結果。探訪人
士可選擇認可機構檢測，但必須是用非自行採樣的鼻咽合併檢測，因探病需求可到社區檢測中心
免費檢測。至於臨終病人恩恤探訪，現時要求不變。（ｈｙ）

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