【新冠肺炎】公院８月１日更新探訪要求，須持４８小時內核酸陰性

《經濟通通訊社２８日專訊》醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏表示，
公立醫院８月１日起更新探訪要求，探訪人士必須持有４８小時內的核酸檢測陰性結果。探訪人
士可選擇認可機構檢測，但必須是用非自行採樣的鼻咽合併檢測，因探病需求可到社區檢測中心
免費檢測。至於臨終病人恩恤探訪，現時要求不變。（ｈｙ）
【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調 有能力應對外來衝擊
|財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升 銀行或上調存貸息率
|財經熱話28/07/2022
美猛加息惟本港銀行繼續不加P 匯控先升後跌渣打造好
|中國故事28/07/2022
《神州經脈》傳中央擬泵水1萬億救爛尾樓 滬綜指三千三得復失
|FOCUS28/07/2022
【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨 小心熊市蜜糖
|財經熱話28/07/2022
樓價續跌美猛加息 惟可吼低負債高息地產股
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰