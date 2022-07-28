【企業盈喜】Ｓｐｒｏｃｏｍｍ料中期虧轉盈賺最多９００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》Ｓｐｒｏｃｏｍｍ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ

Ｌｉｍｉｔｅｄ（０１４０１）預期，截至今年６月底止六個月，錄得純利介乎６００萬元（人

民幣．下同）至９００萬元，去年同期錄得虧損３４１０萬元。

該集團指，轉虧為盈主要由於原材料成本下跌，及美元兌人民幣升值，集團毛利率由去年同

期約７﹒４％改善至１２﹒５％。（ｈｙ）

