【企業盈喜】Ｓｐｒｏｃｏｍｍ料中期虧轉盈賺最多９００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》Ｓｐｒｏｃｏｍｍ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ
Ｌｉｍｉｔｅｄ（０１４０１）預期，截至今年６月底止六個月，錄得純利介乎６００萬元（人
民幣．下同）至９００萬元，去年同期錄得虧損３４１０萬元。
該集團指，轉虧為盈主要由於原材料成本下跌，及美元兌人民幣升值，集團毛利率由去年同
期約７﹒４％改善至１２﹒５％。（ｈｙ）
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