【美鷹加息】普徠仕：焦點應放在９月議息會議和最終息口

《環富通基金頻道２８日專訊》普徠仕美國經濟學家Ｂｌｅｒｉｎａ Ｕｒｕｃｉ發表關於

聯邦公開市場委員會（ＦＯＭＣ）加息的見解。在昨晚議息前，市場普遍已預期ＦＯＭＣ於７月

會議上加息７５個基點，將息口推高至２﹒２５至２﹒５厘，認為大家現在的焦點應該放在９月

會議和最終息口的相關資訊上。在經歷了起伏的一周後，市場已根據美國密歇根大學調查的通脹

預期下降，經濟活動數據疲軟，以及聯儲局講話顯示ＦＯＭＣ無意擴大加息幅度，確認利率將上

調７５個基點，並以此為定價標準。



＊料９月加７５基點第四季或暫停，明年或無法藉減息應對經濟放緩＊



今年仍預期聯邦基金利率的最終利率或會升至３﹒７５至４﹒０厘，並透過提前行動，例如

７月份和９月份分別加７５基點，１１月份加５０基點及１２月份加２５基點，或者透過於９月

、１１月及１２月加息５０基點來實現。聯儲局可能於今年第四季暫停加息，因為當局很快已將

息口帶進限制區域，並對經濟活動和勞動市場放緩作出回應。

２０２３年的前景比市場定價所顯示的更不明朗。由於通脹居高不下，失業率處於歷史低位

，聯儲局可能無法或不願意像新冠疫情前般通過快速減息來應對經濟活動放緩的問題。目前的定

價表明息口到２０２３年１２月料將升至３﹒４厘高位，這比預期最終息口低５０個基點，市場

因此將以６月會議前全面減息２５基點定價。對聯儲局來說，要在２０２３年開始減息可能太過

倉促。事實上，聯儲局今年仍在努力地對抗通脹，不過他們行動太慢，或將無法及時應對

２０２３年不斷變化的經濟環境，亦可能無法將息口長期維持在市場預期以外的受限水平。



＊ＣＰＩ工資報告第二季ＧＤＰ左右決定，關注如何應對就業增長放緩＊



聯儲局主席鮑威爾於６月的會議時提到７５個基點的息口上調不會變成常態。假設聯儲局在

７月加息７５個基點，需要了解有甚麼因素令聯儲局在未來幾個月作出改變，將加息幅度降低。

在６月美國消費者物價指數（ＣＰＩ）及工資報告公布前，預期聯儲局或將於９月份上調息口

５０個基點，但這兩份報告中的數據增長超過預期，可能迫使鮑威爾再次上調息口５０基點或

７５基點，令下次會議的數據變得不確定。

假設聯儲局仍以實現經濟軟著陸為目標，而第二季度本地生產總值（ＧＤＰ）的增長接近零

甚至出現負增長，在７月會議後，一系列加息５０個基點的舉措將是合理的發展。在這情況下，

只有在工資沒有出現放緩和╱或核心ＣＰＩ仍然高企的情況下，才會出現９月份加息７５個基點

的可能性，而能源價格在７月份的下降意味著總體通脹率較上個月放緩。在９月份的ＦＯＭＣ會

議前，仍將有兩份ＣＰＩ及工資報告發表。

鮑威爾多次強調，美國擁有強勁的勞動市場，而眾所周知ＦＯＭＣ正試圖減輕失業率增長。

然而，失業率是個滯後的指標。預期鮑威爾對美國勞動市場情況的看法改變，市場將關注他如何

應對連續上升的失業救濟金數據及就業增長放緩的情況。（ｗａ）

