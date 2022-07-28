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28/07/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價升３２０點子，報６﹒７４１１至兩周高

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１１，
較上個交易日升３２０點子，創７月１４日以來兩周新高，上個交易日報６﹒７７３１。
　　美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天的貨幣政策會議後，一如市場預期，
宣布加息０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至２﹒２５至２﹒５厘，亦令到聯邦基金利
率目標上限達到２０１９年７月的水平。另外，聯儲局將會繼續減持國債及按揭抵押證券。美匯
指數回軟，並重返１０７以下，紐約市收報１０６﹒４９，升０﹒０３％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒７４１１　　－３２０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８７６７　　＋１３６﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９４５３　　　－２１﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８５８８　　　－４０﹒９０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１９７９　　＋４２７﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７１５２　　　＋７２﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２２１０　　　－８３﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒８７６８　　　＋２３﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒０３１５　　　－７５﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２５９２　　　－１８﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６６１０　　　＋２９﹒３０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　９﹒０２６２　＋１４８５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４７４４　　－２２１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒００００　　　＋５５﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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