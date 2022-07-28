【聚焦人幣】人幣中間價升３２０點子，報６﹒７４１１至兩周高

《經濟通通訊社２８日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒７４１１，

較上個交易日升３２０點子，創７月１４日以來兩周新高，上個交易日報６﹒７７３１。

美國聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）結束為期兩天的貨幣政策會議後，一如市場預期，

宣布加息０﹒７５厘，將聯邦基金利率目標範圍調高至２﹒２５至２﹒５厘，亦令到聯邦基金利

率目標上限達到２０１９年７月的水平。另外，聯儲局將會繼續減持國債及按揭抵押證券。美匯

指數回軟，並重返１０７以下，紐約市收報１０６﹒４９，升０﹒０３％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒７４１１ －３２０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８７６７ ＋１３６﹒００

１００日圓╱人民幣 ４﹒９４５３ －２１﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８５８８ －４０﹒９０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１９７９ ＋４２７﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７１５２ ＋７２﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２２１０ －８３﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒８７６８ ＋２３﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒０３１５ －７５﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２５９２ －１８﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６６１０ ＋２９﹒３０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ９﹒０２６２ ＋１４８５﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４７４４ －２２１﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒００００ ＋５５﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

