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28/07/2022 16:36

【內房困局】溫州首個地產預重整項目成功，完成第一批６９戶交樓

　　《經濟通通訊社２８日專訊》時隔７年、歷經多年救盤後，浙江省溫州市蒼南縣的「華臣一
品苑」完成第一批６９戶交房。這是溫州房地產領域首個預重整救盤成功的案例。
　　該房產項目２０１０年由浙江林垟房地產開發有限公司摘牌建設，整個樓盤可預售的住宅
１１１８套、商用房７０套。至２０１５年林垟公司資金鏈斷裂停工時，項目已經預售房產
６００餘套。２０２０年６月，林垟公司向蒼南縣人民法院申請重整。（ｃｔ）

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