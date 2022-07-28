【內房困局】溫州首個地產預重整項目成功，完成第一批６９戶交樓

《經濟通通訊社２８日專訊》時隔７年、歷經多年救盤後，浙江省溫州市蒼南縣的「華臣一

品苑」完成第一批６９戶交房。這是溫州房地產領域首個預重整救盤成功的案例。

該房產項目２０１０年由浙江林垟房地產開發有限公司摘牌建設，整個樓盤可預售的住宅

１１１８套、商用房７０套。至２０１５年林垟公司資金鏈斷裂停工時，項目已經預售房產

６００餘套。２０２０年６月，林垟公司向蒼南縣人民法院申請重整。（ｃｔ）

