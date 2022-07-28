【內房困局】標普：停供潮或致內房銷售大降三成，或波及更多房企

《經濟通通訊社２８日專訊》內房爛尾樓斷供風波影響持續，標普最新發布報告指出，此次

停工風波標誌著中國房地產市場下行周期出現嚴重惡化局面，將進一步拖低購房者信心，或波及

其他評級較高的房企，致中國地產銷售大幅下降三分之一。並指監管機構喊話方式或難重建市場

信心。

標普預計，今年全國房地產銷售將下滑２８％－３３％，降幅幾乎是前次預測的兩倍。不過

料房地產銷售將出現Ｌ型復甦，２０２２年的全國商品房銷售額在１２萬億－１３萬億元人民幣

觸底，復甦可能要推遲到明年初。標普並認為，購房者對於房地產能否繼續升值也在失去信心，

今年房價料將下跌６％－７％。假設降價多發生在上半年，房價將自此企穩。



＊流動性危機恐席捲至高評級地產商＊



標普指，此次房貸停供潮恐預示著評級較高的房企也將發生流動性危機。截至目前，主要壓

力均集中在「Ｂ」檔評級房企中，但預計此次危機有更高可能性席卷至目前基本保存了流動性和

融資渠道的較高評級開發商之中。

標普全球評級信用分析師盧文正表示，許多公司已經喪失了銀行貸款及在境內外資本市場舉

債的渠道。在滿足監管要求的前提下，預售款是眾多開發商的最後融資渠道，或最終償債來源。

若眼下因購房者拒絕購買資質較弱的房企開發的項目，或銀行拒絕放貸，導致房企喪失預售款來

源，那麼這些企業就可能迅速陷入危機。

標普預計，未來可能發生合約銷售疲弱衝擊房企現金流，從而引發更多違約事件的惡性循環

。這可能導致更多開發商被阻隔在資本市場門外，並將使購房者遠離那些由財務狀況困難的開發

商所打造的樓盤。而評級較高的國有開發商，或那些有能力參與境內資本市場融資的民營開發商

將有更大能力開展房屋預售。

分析指，此次房貸停供事件標誌著中國房地產市場下行周期出現嚴重惡化局面。該事件非常

明確且具體地反映出購房者對國內部分大型開發商的信心喪失。儘管監管機構將迅速行動解決這

一問題，但通過喊話的方式或難以重建市場信心，也將使開發商在下行周期的下一階段面臨更加

艱難且危險的處境。（ｄｗ）

