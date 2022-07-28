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28/07/2022 14:28

【內房困局】浙江房地產紓困項目與企業金融機構對接商洽會召開

　　《經濟通通訊社２８日專訊》據浙江房協網站，中房協與浙江房協在杭州聯合主辦的「房地
產紓困項目與金融機構對接商洽會」舉辦。
　　會議討論政策解讀，房地產行業趨勢判斷，金融紓困政策落地，土地出讓金，重組併購，紓
困標準，合作建議等熱點話題。新聞稿中指，會議了解企業在紓困方面的思路和導向，搭建起房
企與金融機構的溝通橋梁，及提振行業信心。
　　浙江房協會長胡一平在會議上提出，在開展紓困工作實踐中五方面的內容，一要發揮行業協
會優勢，形成紓困工作機制；二要引導房企把握行業發展趨勢，打造優質品牌；三要支持房企合
理資金需求，房企要注重拓寬融資渠道；四要搭建信息交流平台，幫助困難企業盤活資產；五要
注重法律政策解讀，組織開展行業發展研究。
　　早前有報道指，除數家房企，信達　（０１３５９）、中金　（０３９０８）　
（滬：６０１９９５）、浙商銀行　（０２０１６）　（滬：６０１９１６）等金融機構參與了
此次會議。不過有內媒引述與會人士表示，雖然監管部門用意良好，但恐怕會議的實際效果並不
理想。也有房企人士表示，參與會議的主要目的在於理解監管部門對企業紓困方面的思路和導向
。（ｄｗ）

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