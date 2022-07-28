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即市新聞

28/07/2022 08:34

【大國博弈】美眾議員麥考爾受訪爆料，公開證實佩洛西計劃訪台

　　《經濟通通訊社２８日專訊》美國首次有政界人士公開證實眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣
。眾議院外交事務委員會的共和黨首席議員麥考爾，接受全國廣播公司訪問時透露，佩洛西邀請
他及民主黨的外委會主席米克斯等少數議員陪同正式訪問台灣。英國《金融時報》早前報道，佩
洛西計劃８月訪台。
　　不過麥考爾說，自己因為有其他私人行程，已經婉拒裴洛西邀約，他呼籲其他想去的議員都
應該去，認為可以向中國國家主席習近平展現政治威懾力。他同時提醒佩洛西，如果行程會引起
反彈或導致情勢升級，需要留意軍方的反應。
　
＊美防長曾向佩洛西提供對局勢的安全評估＊
　
　　美國國防部長奧斯汀表示，已和佩洛西進行談話，並向對方提供了對局勢的安全評估，但拒
絕證實是否涉及台灣外訪行程，只表示五角大樓和軍方官員也向佩洛西進行簡報，重申不會代佩
洛西宣布外訪計劃，亦不會透露軍方的安全部署。美國國家安全委員會發言人柯比就表示，若佩
洛西有出訪計畫，行政部門會按照慣例，提供相關的情勢分析及安全資訊，但現階段無任何宣布
及決定。
　　《彭博》引述消息人士指，佩洛西計劃下月初出訪亞洲，行程包括日本，台灣，印尼及新加
坡，並正協商訪問馬來西亞。《美聯社》引述官員指，若佩洛西落實訪問台灣行程，美軍會加強
在印太地區部署，包括加派戰機、艦艇、加強監察評估及其他軍事系統，並準備好應對係何突發
情況或意外，又預料中方可能在佩洛西訪台期間，升級在台灣附近的挑釁性行為，例如派出解放
軍戰機飛越台灣領空或在派出艦艇巡邏台灣海峽。（ｊｔ）

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