【大國博弈】美眾議員麥考爾受訪爆料，公開證實佩洛西計劃訪台

《經濟通通訊社２８日專訊》美國首次有政界人士公開證實眾議院議長佩洛西計劃訪問台灣

。眾議院外交事務委員會的共和黨首席議員麥考爾，接受全國廣播公司訪問時透露，佩洛西邀請

他及民主黨的外委會主席米克斯等少數議員陪同正式訪問台灣。英國《金融時報》早前報道，佩

洛西計劃８月訪台。

不過麥考爾說，自己因為有其他私人行程，已經婉拒裴洛西邀約，他呼籲其他想去的議員都

應該去，認為可以向中國國家主席習近平展現政治威懾力。他同時提醒佩洛西，如果行程會引起

反彈或導致情勢升級，需要留意軍方的反應。



＊美防長曾向佩洛西提供對局勢的安全評估＊



美國國防部長奧斯汀表示，已和佩洛西進行談話，並向對方提供了對局勢的安全評估，但拒

絕證實是否涉及台灣外訪行程，只表示五角大樓和軍方官員也向佩洛西進行簡報，重申不會代佩

洛西宣布外訪計劃，亦不會透露軍方的安全部署。美國國家安全委員會發言人柯比就表示，若佩

洛西有出訪計畫，行政部門會按照慣例，提供相關的情勢分析及安全資訊，但現階段無任何宣布

及決定。

《彭博》引述消息人士指，佩洛西計劃下月初出訪亞洲，行程包括日本，台灣，印尼及新加

坡，並正協商訪問馬來西亞。《美聯社》引述官員指，若佩洛西落實訪問台灣行程，美軍會加強

在印太地區部署，包括加派戰機、艦艇、加強監察評估及其他軍事系統，並準備好應對係何突發

情況或意外，又預料中方可能在佩洛西訪台期間，升級在台灣附近的挑釁性行為，例如派出解放

軍戰機飛越台灣領空或在派出艦艇巡邏台灣海峽。（ｊｔ）

