【中概焦點】美國ＳＥＣ：中美必須達成審計協議，除牌時間或提前

《經濟通通訊社２８日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席Ｇａｒｙ

Ｇｅｎｓｌｅｒ周三（２７日）表示，為免在美上市中概股被摘牌，美國和中國官員必須「很快

」就獲取中國公司審計底稿達成協議，又指美國議員若表決通過目前正審議中的法案，除牌時間

表可能由２０２４年提前到２０２３年。

中美兩國監管機構一直在就是否授權美國檢查阿里巴巴、百度、京東等約２００家中概股公

司審計底稿一事進行談判。如果美國上市公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）不能獲得相關檢查

權限，根據２０２０年美國簽署成文的一項法律，上述中概股公司可能最早於２０２４年從那斯

達克和紐交所摘牌。Ｇｅｎｓｌｅｒ表示，如果美國議員表決通過目前正在審議中的法案，

２０２４年這個摘牌時間表可能提前到２０２３年。

Ｇｅｎｓｌｅｒ表示，除非達成了允許ＰＣＡＯＢ工作人員檢查審計底稿的框架協議，否則

不會派調查員前往中國內地和香港。他說，中國的防疫隔離要求及其他物流問題意味著必須儘早

達成相關協議。



＊美國不接受中國對審計底稿的任何限制，中概股退市亦無濟於事＊



據《路透》早前引述消息人士報道，ＰＣＡＯＢ在審查美國上市中概股的審計底稿方面，將

不會接受設置任何獲取限制，而審查亦具追溯性，包括被除牌的中國企業。報道引述消息人士表

示，ＰＣＡＯＢ不會接受有限制的審計監管，強調必須有權隨時及完全查閱任何中概股的審計工

作文件，同時ＰＣＡＯＢ的檢查是有追溯性，意味著即使在退市後經審計的財務報表仍需要接受

審查。

美中兩國有關部門仍在就解決中國在美上市公司遵守審計要求的長期分歧進行談判。如果無

法解決，２７０多家中國公司將被美國證券交易所除名。（ｊｔ）

