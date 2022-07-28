【中概焦點】每日優鮮全國範圍關停極速達業務，稱此舉為實現盈利

《經濟通通訊社２８日專訊》多位北京地區消費者近日發現，每日優鮮首頁出現服務變更通

知，由原本支持３０分達改為支持次日達。修改定位至天津、上海均發現有相同的置頂公告。有

多位每日優鮮員工向內媒《界面新聞》透露，昨晚（２７日）收到通知，公司覆蓋全國的極速達

業務已正式關停。對此，每日優鮮回應稱，在實現盈利的大目標下，公司對前置倉業務進行了調

整，次日達和其他業務不受影響。

今年以來，每日優鮮極速達業務已經歷多輪收縮。每日優鮮ＡＰＰ中可查詢出１７個城市的

經營許可，而此前曾有媒體報道，截至今年６月底每日優鮮在全國僅剩１３個城市有前置倉站點

，在隨後３天內連續關閉了９個城市業務。此次極速達業務的正式關停，意味著每日優鮮徹底放

棄了賴以起家的前置倉業務，目前各城僅保留有次日達業務雲超特賣。

每日優鮮已披露財報及預測數據顯示，公司２０１８年至２０２０年淨虧損分別為

２２﹒３１６億元（人民幣．下同）、２９﹒０９４億元、１６﹒４９２億元，同時預計

２０２１年虧損３７﹒３７－３７﹒６７億元。

另一方面，由於未能及時披露財報以及股價跌破１美元╱股，每日優鮮曾收到納斯達克上市

資格部門發出的兩份警示函。在業務再度萎縮的利淡消息影響下，其周三於美股市場收挫

５﹒８％，報０﹒２４美元，距離１美元標準愈來愈遠，其２０２１年四季度及全年財報也仍未

發布。（ｗｌ）

