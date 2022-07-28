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28/07/2022 09:24

【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，淨回籠１０億元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行連續兩日進行２０
億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，單日操作量續為２０２１
年１月２６日以來新低。
　　今日有３０億元逆回購到期，當日實現淨回籠１０億元。（ｃａ）

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