【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，淨回籠１０億元

《經濟通通訊社２８日專訊》為維護銀行體系流動性合理充裕，人民銀行連續兩日進行２０
億元（人民幣．下同）７天期逆回購操作，中標利率持平２﹒１０％，單日操作量續為２０２１
年１月２６日以來新低。
今日有３０億元逆回購到期，當日實現淨回籠１０億元。（ｃａ）
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