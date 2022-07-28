【大國博弈】美軍列根號航母重返南海，往台海方向航行

《經濟通通訊社２８日專訊》美軍列根號航空母艦戰鬥群此前在南海展開海上安全行動，之

後抵達新加坡停泊，不過中國智庫「南海戰略態勢感知計劃」發文稱，列根號航母周一（２５日

）竟重新駛向南海，編隊包括導彈驅逐艦希金斯號、導彈巡洋艦安提頓號及補給艦等。有報道指

，如果保持航向不變，列根號將駛往台灣海峽，不過美軍暫未披露其最終目的地。（ｅｙ）



