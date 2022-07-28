【大國博弈】解放軍對發展與美軍關係有原則，籲美方停止海空挑釁

《經濟通通訊社２８日專訊》中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成日前與美軍參聯

會主席米萊進行視頻通話。另據美國防部官員披露，米萊要求美軍搜集近５年來所有兩軍互動，

以評估雙方在南海及其他地區不斷增加的整體互動情況。對此，中國國防部新聞局局長、新聞發

言人吳謙表示，視頻通話中，中美雙方就國際和地區形勢、中美兩國兩軍關係及台灣、海空軍事

安全等問題深入交換了意見，就保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗達成重要共識。這是

一次坦誠、深入、建設性的戰略溝通。

吳謙強調，中美兩軍關係是兩國關係的重要組成部分，中方重視兩軍關係，但我們對發展兩

軍關係是有原則的，那就是中方的主權、尊嚴和核心利益不容侵犯。美方一些人抱守錯誤對華認

知，執意對華全方位遏制打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

關於提到的海空軍事安全問題，其根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍、高強度

的抵近偵察滋擾和針對性極強的軍事演訓等侵權挑釁行動。中方對此堅決反對，並採取有理有力

、安全專業的措施予以堅決應對。我們要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外

事件發生。（ｗｌ）

