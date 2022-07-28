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28/07/2022 17:17

【政策風向】政治局：財策要彌補社會需求不足，幣策需保持流動性

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署
下半年經濟工作，審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平
主持會議。
　　會議稱，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展
理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要
安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現
最好結果。
　
＊經濟大省要勇挑大梁，力爭完成預期目標＊
　
　　會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用
好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充
裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。要提高產業鏈
供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈布局，支持中西部地區改善基礎設
施和營商環境。
　　會議要求，要充分調動各方面積極性。各地區各部門要切實負起責任，各級領導班子要以飽
滿精神狀態開展工作，領導干部要敢為善為。經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經
濟社會發展預期目標。要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和制度環境，讓國企敢干、民
企敢闖、外企敢投。（ｗｌ）

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