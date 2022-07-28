【政策風向】政治局：財策要彌補社會需求不足，幣策需保持流動性

《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央政治局今日召開會議，分析研究當前經濟形勢，部署

下半年經濟工作，審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。中共中央總書記習近平

主持會議。

會議稱，做好下半年經濟工作，要堅持穩中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發展

理念，加快構建新發展格局，著力推動高質量發展，全面落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要

安全的要求，鞏固經濟回升向好趨勢，著力穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區間，力爭實現

最好結果。



＊經濟大省要勇挑大梁，力爭完成預期目標＊



會議強調，宏觀政策要在擴大需求上積極作為。財政貨幣政策要有效彌補社會需求不足。用

好地方政府專項債券資金，支持地方政府用足用好專項債務限額。貨幣政策要保持流動性合理充

裕，加大對企業的信貸支持，用好政策性銀行新增信貸和基礎設施建設投資基金。要提高產業鏈

供應鏈穩定性和國際競爭力，暢通交通物流，優化國內產業鏈布局，支持中西部地區改善基礎設

施和營商環境。

會議要求，要充分調動各方面積極性。各地區各部門要切實負起責任，各級領導班子要以飽

滿精神狀態開展工作，領導干部要敢為善為。經濟大省要勇挑大梁，有條件的省份要力爭完成經

濟社會發展預期目標。要發揮企業和企業家能動性，營造好的政策和制度環境，讓國企敢干、民

企敢闖、外企敢投。（ｗｌ）

