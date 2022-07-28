【ＦＯＣＵＳ】鮑公鴿鷹難辯，小心熊市蜜糖

【ＦＯＣＵＳ】美聯儲、歐央行互抄功課。本港時間周四（２８日）凌晨，聯儲公開市場委

員會一如預期宣布再加息０﹒７５厘，令過去兩個月累加１５０基點錄１９８１年以來最激進。

不過，主席鮑威爾一句「某個時候放慢（加息腳步）是合適的（ａｔ ｓｏｍｅ ｐｏｉｎｔ

ｉｔ ｗｉｌｌ ｂｅ ａｐｐｒｏｐｒｉａｔｅ ｔｏ ｓｌｏｗ ｄｏｗｎ）」，意外帶出

「降息０﹒７５厘」之感，標指聞聲升２﹒６％，納指更飆４﹒１％。



＊逐次會議決定加息，暗示衰退不關己事＊



鮑威爾到底是否「沃爾克２﹒０」？或許只有他自己知道－－加息太多，恐對經濟造成的衰

退

效應超出必要程度；加息太少，又令經濟陷入根深蒂固的通脹風險－－最明智的選擇，就是照

搬歐央行的「ｍｅｅｔｉｎｇ ｂｙ ｍｅｅｔｉｎｇ（逐次會議決定）」做法，不再就未來利

率走勢提供清晰的前

瞻指引。

此番「依賴數據（ｌｏｏｋｉｎｇ ａｔ ｔｈｅ ｉｎｃｏｍｉｎｇ ｄａｔａ）」及「

已達至中性利率（ｗｅ’ｖｅ ｄｏｎｅ ｔｈａｔ ｎｏｗ）」的表態，遭解讀為這一輪超常

規加息即將近尾；貨幣市場顯示，聯儲未來只會再加

多１００基點至最高３﹒３２８％，並最快２０２３年２月轉向降息，對金融狀況極度敏感的納

指一度飆４﹒５％

，錄近兩年最大單日升幅。

市場再次押注聯儲投鼠忌器，此從比特幣重上２﹒３萬美元、木頭姐的ＡＲＫＫ急彈近７％

可見一斑

。值得留意的是，鮑威爾一方面跟財長耶倫口徑一致，堅稱「不認為美國目前正處於衰退中」

，但另一方面，又強調聯儲的雙重任務並不涉及衰退之類，「我們不會對此做出判斷」。



＊「末日博士」魯比尼預警滯脹債務危機＊



加上他在回應「衰退會否改變政策」時強調，「價格穩定是經濟的基石（ｐｒｉｃｅ

ｓｔａｂｉｌｉｔｙ ｉｓ ｒｅａｌｌｙ ｔｈｅ ｂｅｄｒｏｃｋ ｏｆ ｔｈｅ

ｅｃｏｎｏｍｙ）」，以及「降低通脹並實現軟著陸」的目標最近數月

變得更具挑戰性，市場的反應恐過度樂觀。

華爾街「知名空頭」、大摩首席美股策略師Ｍｉｋｅ Ｗｉｌｓｏｎ就指，面對經濟放緩衝

擊企業盈利

以及聯儲過度緊縮的風險，市場跳漲可能是一個陷阱；他預期，在美國經濟今年衰退的情景下

，標指或跌至３０００點（意味２５％下跌空間）。持相同看法的還有「末日博士」

Ｎｏｕｒｉｅｌ Ｒｏｕｂｉｎｉ，

其認為，下一次衰退將以嚴重的「滯脹債務危機（ｓｔａｇｆｌａｔｉｏｎａｒｙ ｄｅｂｔ

ｃｒｉｓｉｓ）」為標誌，美

股較峰值崩盤可能接近５０％。

如此悲觀是否是「狼來了」？看看剛公布財報的Ｍｅｔａ加入谷歌行列，預告明年穩步減少

招

聘；眾議院議長佩洛希的丈夫在參議院歷史性通過芯片法案前一日，斬纜２５０００股芯片製造

商英

偉達股票；紅杉資本、Ｎａｓｐｅｒｓ等大股東密密沽貨；中國最高層警示當前需應對的風險和

挑戰更錯綜複雜……核心科技股齊漲，或許是熊市後半段開啟前的一抹蜜糖。

