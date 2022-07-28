【政策風向】政治局：要穩定房地產市場，保持金融市場總體穩定

《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，分析研

究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。

會議指出，要全方位守住安全底線。要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，加

大力度規劃建設新能源供給消化體系。要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的

定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓

、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。要

壓實安全生產責任。



＊對平台經濟實施常態化監管＊



會議指出，要以改革開放為經濟發展增動力。要繼續實施國企改革三年行動方案。要推動平

台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批

「綠燈」投資案例。要積極促進出口、擴大進口，做好技術、外資引進工作，推動共建「一帶一

路」高質量發展。

會議強調，要扎實做好民生保障工作。要著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生等重

點群體就業工作。（ｃａ）





