  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2022 17:18

【政策風向】政治局：要穩定房地產市場，保持金融市場總體穩定

　　《經濟通通訊社２８日專訊》中共中央總書記習近平主持召開中共中央政治局會議，分析研
究當前經濟形勢和經濟工作，審議《關於十九屆中央第九輪巡視情況的綜合報告》。
　　會議指出，要全方位守住安全底線。要強化糧食安全保障，提升能源資源供應保障能力，加
大力度規劃建設新能源供給消化體系。要穩定房地產市場，堅持房子是用來住的、不是用來炒的
定位，因城施策用足用好政策工具箱，支持剛性和改善性住房需求，壓實地方政府責任，保交樓
、穩民生。要保持金融市場總體穩定，妥善化解一些地方村鎮銀行風險，嚴厲打擊金融犯罪。要
壓實安全生產責任。
　
＊對平台經濟實施常態化監管＊
　
　　會議指出，要以改革開放為經濟發展增動力。要繼續實施國企改革三年行動方案。要推動平
台經濟規範健康持續發展，完成平台經濟專項整改，對平台經濟實施常態化監管，集中推出一批
「綠燈」投資案例。要積極促進出口、擴大進口，做好技術、外資引進工作，推動共建「一帶一
路」高質量發展。
　　會議強調，要扎實做好民生保障工作。要著力保障困難群眾基本生活，做好高校畢業生等重
點群體就業工作。（ｃａ）
　
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】陳茂波：全年經濟增長略向下調　有能力應對外來衝擊
人氣文章財經熱話28/07/2022
【美鷹加息】余偉文料港元拆息加快上升　銀行或上調存貸息率
人氣文章財經熱話28/07/2022
美猛加息惟本港銀行繼續不加P　匯控先升後跌渣打造好
人氣文章中國故事28/07/2022
《神州經脈》傳中央擬泵水1萬億救爛尾樓　滬綜指三千三得復失
人氣文章FOCUS28/07/2022
【FOCUS】鮑公鴿鷹難辨　小心熊市蜜糖
人氣文章財經熱話28/07/2022
樓價續跌美猛加息　惟可吼低負債高息地產股
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金