【新冠肺炎】本港１３間私院應呼籲騰出病床接收醫管局轉介病人

《經濟通通訊社２８日專訊》本港全數１３間私家醫院響應政府呼籲，首階段將騰出３６４

張病床接收由醫管局轉介的新冠病人及非新冠病人，以紓緩公營醫療壓力，並會視乎實際需要陸

續增至約１０００張病牀。

醫務衞生局局長盧寵茂表示，隨著疫情有升溫跡象，維持公營醫療系統運作攸關市民生命安

全。感謝私家醫院在此關鍵時刻襄助，為香港抗擊疫情作出貢獻。他又指，醫管局會與私家醫院

展開磋商，每個醫管局聯網擬與１至３間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有

效運用病牀資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。



＊私家醫院聯會：首階段僅２４張病床有條件接收新冠患者＊



香港私家醫院聯會主席何兆煒在一個電台節目上稱，私家醫院最多共可提供１０００張病床

，主要接收非新冠病人，目前只有較近期落成的中大醫院有條件接收新冠確診者，首階段可提供

２４張病床。

何兆煒透露，醫務衛生局長盧寵茂前日與私家醫院開會時表示，不希望待公立醫院床位爆滿

才開始轉介病人機制，認為差不多要即時執行。他強調私家醫院要顧及其他病人的需要，醫管局

早前派工程師到私家醫院視察，私家醫院若本身沒有條件，難以在一時三刻設隔離病房，接收新

冠確診者。（ａｃ）





