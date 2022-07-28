  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

28/07/2022 09:09

【新冠肺炎】本港１３間私院應呼籲騰出病床接收醫管局轉介病人

　　《經濟通通訊社２８日專訊》本港全數１３間私家醫院響應政府呼籲，首階段將騰出３６４
張病床接收由醫管局轉介的新冠病人及非新冠病人，以紓緩公營醫療壓力，並會視乎實際需要陸
續增至約１０００張病牀。
　　醫務衞生局局長盧寵茂表示，隨著疫情有升溫跡象，維持公營醫療系統運作攸關市民生命安
全。感謝私家醫院在此關鍵時刻襄助，為香港抗擊疫情作出貢獻。他又指，醫管局會與私家醫院
展開磋商，每個醫管局聯網擬與１至３間私家醫院作配對，以接收公立醫院轉介的病人，確保有
效運用病牀資源，盡快轉介病人獲得醫療服務。
　
＊私家醫院聯會：首階段僅２４張病床有條件接收新冠患者＊
　
　　香港私家醫院聯會主席何兆煒在一個電台節目上稱，私家醫院最多共可提供１０００張病床
，主要接收非新冠病人，目前只有較近期落成的中大醫院有條件接收新冠確診者，首階段可提供
２４張病床。　
　　何兆煒透露，醫務衛生局長盧寵茂前日與私家醫院開會時表示，不希望待公立醫院床位爆滿
才開始轉介病人機制，認為差不多要即時執行。他強調私家醫院要顧及其他病人的需要，醫管局
早前派工程師到私家醫院視察，私家醫院若本身沒有條件，難以在一時三刻設隔離病房，接收新
冠確診者。（ａｃ）
　
　

【讀者專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章開市Good Morning28/07/2022
林家亨料本港季內加息　滙控49元可吼
人氣文章財經熱話28/07/2022
【虛幣世界】聯儲局加息四分三厘，以太幣大漲
人氣文章中國故事27/07/2022
《神州經脈》6月工業企業利潤轉增　習拜或周四通話　滬綜指悶跌
人氣文章財經熱話27/07/2022
續受困美退市風險中概股受壓　阿里遭大股東減持險守100元關
人氣文章FOCUS27/07/2022
【FOCUS】微軟谷歌業績齊遜　財報季一關鍵詞放閃
人氣文章財經熱話27/07/2022
碧桂園抽水還債碧服遭大削目標價　大行唱淡房產基金　內房物管齊急挫
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享早鳥優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【etnet Chill賞你】Blackmores 活性維他命C® 1000

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金