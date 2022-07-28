【新冠肺炎】澳門新增三宗陽性個案，今波疫情累計１８１９宗

《經濟通通訊社２８日專訊》澳門昨（２７日）新增３宗陽性個案，皆管控中發現，社區連

續５日零新增。

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，澳門昨日２４小時內新增陽性個案包括：紅碼區

和醫學觀察酒店３例，屬於管控中發現；密切接觸者０例、重點區域及重點人群核酸發現的陽性

０例、其他人群０例，即沒有在社區中發現的個案；自６月１８日起累計１８１９例。（ｃｌ）

