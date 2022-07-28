【外圍經濟】摩通料歐央行今年再加息０﹒５厘，預計年底陷入衰退

《經濟通通訊社２８日專訊》摩根大通指，預期歐元區在第４季度陷入經濟衰退，歐洲央行

今年將只會額外加息０﹒５厘。

以Ｇｒｅｇ Ｆｕｚｅｓｉ為首的經濟師預計９月和１０月將分別加息０﹒２５厘，並認為

歐洲央行在１２月不會加息。

他們表示，９月份也有可能提前加息０﹒５厘，但增長的不確定性會令歐洲央行在９月份的

會議更謹慎，１０月之後不會再加息。（ｒｃ）

