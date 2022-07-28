【企業盈喜】首程控股（００６９７）料中期虧轉賺最少５﹒８億元

《經濟通通訊社２８日專訊》首程控股（００６９７）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利不少於５﹒８億元，去年同期虧損１３﹒９５億元。
該集團指，轉虧為盈主因採取各項措施緩衝新冠疫情衝擊。停車業務資產管理規模持續擴大
，提升資產運營效益，停車板塊收入規模與盈利水平同比顯著改善。同時，在基礎設施不動產基
金管理業務的投資收益繼續貢獻穩定豐厚的盈利。
該集團預期於８月下旬公布業績。（ｗｈ）
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