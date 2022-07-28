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28/07/2022 07:53

【企業盈警】威華達控股（００６２２）料中期盈轉虧３０００萬元

　　《經濟通通訊社２８日專訊》威華控股達（００６２２）公布，預期截至６月３０日止中期
虧損約３０００萬元，去年同期錄純９億元。
　　該集團指，預計虧損主因並無去年同期所錄議價購買收益及於提供金融服務及提供信貸服務
方面均採取更審慎態度，令收益總額下跌。
　　該集團將於８月底公布業績。（ｗｈ）

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