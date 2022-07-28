【企業盈警】太平洋網絡（５４３）料中期轉虧最多１５００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》太平洋網絡（００５４３）公布，預期截至６月３０日止中期
虧損約１０００萬至１５００萬元（人民幣．下同），去年同期純利３９００萬元。
該集團指，轉盈為虧主因對一隻投資於互聯網相關公司、區塊鏈相關技術公司及加密貨幣的
基金的被動股權投資的公平值虧損，以及主要收入來源的汽車及電子行業營銷支出持續收緊。
該集團預期適當時候公布業績。（ｗｈ）
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