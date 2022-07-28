【企業盈喜】龍資源（０１７１２）料中期虧轉賺最多４００萬澳元

《經濟通通訊社２８日專訊》龍資源（０１７１２）公布，預期截至６月３０日止中期盈利

介乎約３００萬至４００萬元（澳元．下同），去年同期虧損約３０萬元。

該集團指，純利改善乃由於期內平均金價處於較高水平、在芬蘭的經營成本降低，以及

Ｖａｍｍａｌａ生產中心及Ｓｖａｒｔｌｉｄｅｎ工廠庫存礦石和流通中的黃金分別增加。

該集團預期於８月１８日公布業績。（ｗｈ）

