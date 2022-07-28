【企業盈警】清科創業（１９４５）料中期轉虧最多２７００萬人幣

《經濟通通訊社２８日專訊》清科創業（０１９４５）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損介乎２２００萬至２７００萬元人民幣，去年同期純利１２６０萬元人民幣。

該集團指，轉盈為虧主因受新冠疫情影響，營銷及培訓服務延期對收入確認造成較大影響，

以及投入大量資金發展投行證券業務。該集團認為有關營銷及培訓服務將會在下半年恢復。

該集團預期於８月公布業績。（ｗｈ）

