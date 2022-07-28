【企業盈警】百得利控股（０６９０９）料中期盈利跌最多３５％

《經濟通通訊社２８日專訊》百得利控股（０６９０９）公布，預期截至６月３０日止中期

盈利按年跌不超過３５％。

該集團指，預期溢利減少主因期內收益及毛利較去年同期減少所致，而期內營運受到經營

４Ｓ經銷店所在城市出現地區疫情爆發及實施公共？生控制措施所造成的負面影響。

該集團預期於８月底前公布業績。（ｗｈ）

