【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒５億人幣，買碧服沽藥明

《經濟通通訊社２８日專訊》昨日（２７日）恒指低開２２１點，報２０６８４點。最高跌
１３５點報２０７７０點，最低跌３３３點報２０５７２點。恒指收報２０６７０點，跌２３５
點或１﹒１３％。
按額度計算，北水全日淨流入１４﹒５億元人民幣，減少３３﹒９％。北水淨買入最多的個
股依次是碧桂園服務（０６０９８）、騰訊控股（００７００）、新東方在綫（０１７９７）；
淨賣出最多的依次是藥明生物（０２２６９）、中國移動（００９４１）、吉利汽車
（００１７５）。
主板成交８７２﹒３６億元減少９﹒６％。其中港股通成交１９６﹒２億元，佔總成交
２２﹒５％。
＊摩通削碧服評級至「中性」＊
碧桂園（０２００７）擬以每股３﹒２５元配售８﹒７億股，配股價較昨日收市價折讓約
１２﹒６％，集資淨額約２７﹒９億元。摩根大通發表報告表示，碧桂園配股價接近５年低位，
料將引發投資者對其流動性憂慮，不過若當局支持房企再融資，公司可成為其中一家倖存的民營
房企，該行將碧桂園評級由「增持」降至「減持」，目標價由７﹒６元下調６７％至２﹒５元。
摩通又指，配股引發的憂慮短期將影響股價，同時拖累同系碧桂園服務，故將碧桂園服務
評級由「增持」降至「中性」，目標價由５８元下調６４％至２１元。
碧桂園服務跌２１﹒９７％報１７﹒４４元，北水淨買入４﹒５億元；騰訊控股跌
２﹒７９％報３２０﹒２元，北水淨買入２﹒５億元；新東方在綫跌２﹒８５％報１８﹒３８元
，北水淨買入２億元。
藥明生物跌４﹒１３％報７７﹒８元，北水淨賣出４﹒９億元；中國移動跌０﹒５％報
４９﹒６元，北水淨賣出３億元；吉利汽車跌３﹒７１％報１５﹒５８元，北水淨賣出３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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碧桂園服務 （０６０９８） ４﹒５４
騰訊控股 （００７００） ２﹒４９
新東方在綫 （０１７９７） １﹒９６
滙景控股 （０９９６８） ０﹒７１
理想汽車 （０２０１５） ０﹒３０
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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藥明生物 （０２２６９） －４﹒８９
中國移動 （００９４１） －２﹒９６
吉利汽車 （００１７５） －２﹒９６
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒６３
美團 （０３６９０） －１﹒５９
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